Жуткое ДТП в Ломоносове: на большой скорости легковушка впечаталась в столб

В смертельной аварии на Краснофлотском погиб молодой водитель. Иномарку занесло на зимней дороге и она протаранила столб.

Сегодня утром, 7 февраля, на Краснофлотском шоссе, 23А водитель легковушки не справился с управлением и на скорости свыше 180 км/ ч впечатался в столб. Инцидент произошел недалеко от Троицкой церкви.

По словам очевидцев, автомобиль принадлежал группе быстрого реагирования "Титан". Предположительно, молодой водитель гнал на большой скорости и не справился с управлением, после чего машину отбросило на обочину, и она врезалась в столб. На кадрах можно заметить, что легковушку буквально смяло от удара. Шансов выжить практически не было.

Свидетели смертельного ДТП в срочном порядке вызвали спасательные службы. Однако водить скончался до приезда скорой. Как пишут пользователи соцсети, прибывшие на место трагедии сотрудники МЧС разрезали машину, чтобы достать тело. В данный момент выясняют детали аварии.

Ранее мы сообщали, что в автокатастрофе под Тюменью погибли 2 человека.

Фотографии: группа вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"