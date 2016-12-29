Смертельное ДТП под Тюменью: внедорожник протаранил легковушку

На трассе Тюмень – Омск две иномарки не поделили дорогу. В результате столкновения погибли 2 человека, еще двое получили травмы различной тяжести.

В минувшую субботу, 4 февраля, на автодороге Тюмень – Омск в страшной аварии погибли два человека. Инцидент произошел в районе 12:00 на 103-м км трассы недалеко от Заводоуковска.

Предположительно, внедорожник вылетел на встречку и на большой скорости врезался в легковушку. В результате лобового столкновения 20-летний водитель и его 42-летняя пассажирка получили серьезные травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Они скончались на месте ДТП. На кадрах можно заметить, что всю переднюю часть иномарки буквально смяло от удара. В свою очередь, 53-летний водитель внедорожника отделался открытым переломом голени, переломом предплечья и получил травму живота. У его 50-летней пассажирки перелом ребер и различные ушибы. В данный момент им оказана вся необходимая медицинская помощь.

Также в настоящее время выясняют детали трагедии. По какой причине внедорожник вылетел на встречную полосу, предстоит выяснить правоохранителям. Ранее мы сообщали, что на видео попало массовое ДТП на КАДе, в котором шесть машин столкнулись недалеко от съезда на Витебский проспект.