Чудесное спасение: у берегов Малайзии нашли затонувшее судно и спасшихся пасажиров

Как уточняет издание Lenta.ru, пропажа катамарана, на котором находился 31 человек, в том числе капитан и 2 члена экипажа, произошел приблизительно в 30 километрах к западу от города Кота-Кинабалу. Судно направлялось из Кота-Кинабалу на остров Менгалум, расположенный в 60 километрах от города.
На протяжении нескольких часов судно считалось пропавшим, а некоторые из СМИ уже успели "похоронить" его пассажиров. Однако, вскоре спасатели обнаружили судно с туристами, пропавшее вблизи побережья Малайзии. Об этом сообщает в воскресенье, 29 января, на своей странице в Twitter агентство "Синьхуа".
Как стало известно позднее, по информации генерального консульства КНР, судно затонуло, но на месте крушения обнаружили выживших. Они ожидают помощи.
Как стало известно позднее, по информации генерального консульства КНР, судно затонуло, но на месте крушения обнаружили выживших. Они ожидают помощи.
Видео: Twitter, RUSVolvo