Чудесное спасение: у берегов Малайзии нашли затонувшее судно и спасшихся пасажиров

Сегодня утром, 29 января 2017 года в малазийских водах пропало судно с 31-им туристом на борту. Уточняется, что из них было около 20 выходцев из Китая. Связь с катамараном пропала вчера, 28 января

Как уточняет издание Lenta.ru, пропажа катамарана, на котором находился 31 человек, в том числе капитан и 2 члена экипажа, произошел приблизительно в 30 километрах к западу от города Кота-Кинабалу. Судно направлялось из Кота-Кинабалу на остров Менгалум, расположенный в 60 километрах от города.

На протяжении нескольких часов судно считалось пропавшим, а некоторые из СМИ уже успели "похоронить" его пассажиров. Однако, вскоре спасатели обнаружили судно с туристами, пропавшее вблизи побережья Малайзии. Об этом сообщает в воскресенье, 29 января, на своей странице в Twitter агентство "Синьхуа".



Как стало известно позднее, по информации генерального консульства КНР, судно затонуло, но на месте крушения обнаружили выживших. Они ожидают помощи.

Видео: Twitter, RUSVolvo