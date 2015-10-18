Человечество погибнет спустя 100 дней после начала зомби-апокалипсиса

К таким неутешительным выводам пришли учёные из Университета Лестера в Великобритании, смоделировав ситуацию возможной эпидемии зомби по сценарию фильмов Джорджа Ромеро и опубликовав свои научные исследования в Journal of Physics Special Topic

Как уверяют те самые учёные из Англии, которые каждый раз открывают что-то совершенно невероятное, на этот раз не на шутку испугали человечества. По их самым смелым прогнозам, в случае настоящего нашествия живых мертвецов человечество сможет продержаться чуть более 100 суток. Популяция человечества в таком случае снизится всего до 100-200 человек.

Авторы, конечно, предупредили, что не рассматривали сценарий уничтожения "ходячих мертвецов", но всё же продумали, что пострадавшие от укусов зомби превращались бы в мертвецов в 90% случаев.

Видео: Piter.TV

Фото: it-777.ru