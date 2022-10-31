РИА Новости: российский военный заявил о похожих на зомби украинских диверсантах

Он предположил, что те находились под какими-то препаратами.

Росссийский военнослужащий с позывным "Крым" заявил о похожих на зомби украинских диверсантах. Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости".

По словам военнослужащего, когда по диверсионно-разведывательной группе ВСУ был открыт огонь, войска противника вели себя очень странно. Он отметил, что украинские диверсанты вели себя как зомби. Военнослужащий предположил, что те находились под какими-то препаратами, поскольку после обстрела они раненые шли дальше и улыбались.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская ПВО сбила украинский Су-25 и два Ми-8.

Видео: Telegram / РИА Новости