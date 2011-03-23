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Минобороны РФ: российская ПВО сбила украинский Су-25 и два Ми-8

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Кроме того, российские ПВО уничтожили 10 беспилотников.

Российские средства ПВО за сутки сбили украинский самолет Су-25 и два вертолета Ми-8. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Су-25 обнаружили в районе населенного пункта Никольское (ДНР). Оба Ми-8 сбили в районах Кировска и Константиновки (ДНР). Кроме того, российские ПВО уничтожили 10 беспилотников в районах населенных пунктов Никольское, Комсомольский, Вольное (ДНР), Коломыйчиха, Каменка, Врубовка, Сосновый (ЛНР) и Мечниково.

Ранее в Минобороны сообщили, что Киев продолжает провокации на Запорожской АЭС.

Видео: Минобороны России

Теги: игорь конашенков, ми-8, минобороны россии, пво, су-25
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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