Безумная песня про селфи из Индии стала хитом YouTube

На YouTube невероятную популярность получил странный ролик от индийской исполнительницы Dhinchak Pooja.

Блогер и музыкант Pooja из Нью-Дели записала клип про свою любовь к селфи, и он моментально стал хитом. Причем трехминутное видео прославилось не только в Индии, но и покорило Запад всего за несколько суток. Вирусный эффект ролику придал его неоспоримый комизм и специфическое вокальное мастерство самой певицы. В музыкальном видео молодая девушка с тонким голосом полупоет-получитает индийский текст, который не так-то просто воспринимается европейцами. Отметим, что главной темой для обсуждения в комментариях стали именно странные слова, составляющие песню, и даже ее название "Selfie Maine Leli Aaj".

Что касается видеоряда, то он состоит из селфи молодой брюнетки, и небольшим видео-селфи, снятых в разное время суток. Судя по всему, этим Pooja хочет показать, что она делает "селфи" в течение всего дня. Отметим, что на канале исполнительницы есть еще два забавных видео, которые тоже претендуют на звание вирусных.

Активнее всего "Селфи Майне" репостят в Twitter. Американцы, британцы и японцы пишут, что не могут выкинуть из головы навязчивую песню, а многие признаются, что хотели бы "расслышать" то, что спела Pooja.

Видео: YouTube dhinchak pooja