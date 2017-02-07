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Вчера, 23:24
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Беглец из Северной Кореи нашел спасение в Петербурге

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Суд в Страсбурге запретил РФ депортировать гражданина КНДР на родину

 Цой Мен Бок бежал из трудового лагеря в 2002 году. Несколько лет мигрант незаконно жил в Ростове-на-Дону, после чего переехал в Санкт-Петербург. 31 января текущего года суд приговорил иностранца к депортации в КНДР, постановление должно вступить в силу 10 февраля. Правозащитники заявили, что после возвращения в Северную Корею Цой Мен Бок, вероятно, будет казнен, в связи с чем выдворять его из России нельзя. С таким заявлением юристы обратились в Европейский суд по правам человека.  ЕСПЧ вынес специальное решение и запретил российским властям высылать гражданина КНДР. На данный момент мигрант  находится в Центре временного содержания иностранных граждан в Красном Селе, дальнейшая его участь пока неизвестна. 

Ранее Россия и Северная Корея подписали соглашение о выдаче лиц, нелегально въехавших на территории двух стран, кроме России на такое сотрудничество с КНДР согласился только Китай. В свою очередь  в специальной резолюции Генеральной ассамблеи ООН указывается на недопустимость выдачи беженцев в Северную Корею.
 
Видео: архив Piter.tv
 
Теги: кндр , мигрант , петербург , россия , суд
Категории: Новости СПб

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