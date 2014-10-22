Петербуржцам рассказали о ремонте дорог к городским школам и колледжам перед 1 сентября

Накануне нового учебного года в Петербурге отремонтировали улицы, ведущие к образовательным учреждениям. В пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) сообщили, что эта работа является частью долгосрочной стратегии развития городской среды и ведется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

В ведомстве уточнили, что во Фрунзенском районе дорожники обновили участок Бухарестской улицы от Димитрова до Малой Балканской протяженностью 2,8 километра. Отмечалось, что эта магистраль ведет к колледжу Петербургской моды, Охтинскому колледжу и Дому молодежи "Купчино".

Также сообщалось, что в Калининском районе был отремонтирован Меншиковский проспект длиной более одного километра, который обеспечивает подъезд к средней общеобразовательной школе № 156 и Петербургскому техническому колледжу.

Помимо этого, в Василеостровском районе специалисты завершили ремонт Большого проспекта В.О., обновив участок от 1-й до 23-й линий протяженностью более 1,5 километра. Указывалось, что данная магистраль ведет к школе № 21 имени Э.П. Шаффе и школе № 35.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге студенты осваивают дорожные профессии на объектах нацпроекта.

Фото: Пресс-служба КРТИ