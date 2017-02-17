Башкирия: водитель маршрутки открыл огонь по конкурентам

Давнишний конфликт между конкурирующими перевозчиками закончился стрельбой, в которой пострадало несколько человек

Вопиющий инцидент произошел вчера днем, 16 февраля, в поселке Акбердино Иглинского района Республики Башкортостан.

Возле базы отдыха "Ташлы" послышались звуки стрельбы из огнестрельного оружия. Свидетели сообщили в полицию, и вскоре на место происшествия прибыли сотрудники МВД. Как удалось выяснить, конфликт произошел между водителями маршрутных автобусов конкурирующих фирм. Один из участников разбирательств достал оружие и открыл огонь, стреляя не в воздух, а по людям.

В результате стрельбы сильнее всех пострадал 39-летний водитель маршрутки, которая совершает рейсы по маршруту "Уфа - Охлебино". Он получил несколько пулевых ранений в тело и ключицу. Пострадало еще несколько человек. Все они были госпитализированы, и им была оказана квалифицированная медицинская помощь. Их жизни на данный момент ничего не угрожает.

В настоящее время в отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: Piter.TV