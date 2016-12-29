В Петербурге поймали банду мошенников, обманывавших прохожих при помощи кошелька

В Северной столице задержали мужчин, подозреваемых в мошенничестве. Банда "теряла" кошелек и вымогая деньги у поднявших его людей.

Правоохранительные органы Петербурга поймали опасных мошенников, которые работали на улицах города. Мужчины "теряли" портмоне и ждали, чтобы кто-нибудь его поднял. Когда неравнодушный прохожий поднимал кошелек, его догоняли злоумышленники. Они признавали в бумажнике свою собственность. А затем говорили, что денег внутри было гораздо больше. Обвинять в воровстве они сразу же начинали свою жертву. Свои просьбы о деньгах они подкрепляли очень весомыми угрозами, так что несчастный прохожий спешил расстаться со всеми запасами.

Во вторник, 17 января, около двух часов рядом с домом 9 на Тихорецком проспекте задержали двух подозреваемых. Ими оказались мужчины 46 и 48 лет. Они часто работали на этом месте, так как около указанного дома мошенники обобрали петербуржца на 135 тысяч рублей.

Сейчас полицейские устанавливают весь послужной список преступников. Уже удалось установить их причастность к обману мужчины в ноябре 2016 года на Богословском кладбище. Тогда они разжились 20 тысячами. А в декабре прошлого года у дома 45 на улице Пархоменко они завладели 200 тысячами рублей.

Ранее мы сообщали, что петербургская мошенница заказала своих коллег киллеру.