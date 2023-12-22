В ходе расследования полицейские установили еще один факт расправы банды над местным жителем, которое произошло в августе 1994 года.

В Петербурге задержали ещё одного участника банды, причастной к убийствам в 90-х годах. Об этом рассказали в МВД по Северной столице и Ленинградской области.

В феврале и начале марта этого года сотрудники петербургского угрозыска задержали 61-летнего бывшего главаря банды, орудовавшей в Петербурге в 90-е годы, а также семерых его подельников. Установлена причастность задержанных к расправе над двумя своими же "бригадирами" из-за кражи денег из общака, а также над 51-летним криминальным авторитетом и молодой девушки, личность которой не установлена.

В ходе расследования полицейские установили еще один факт расправы банды над местным жителем, которое произошло в августе 1994 года. Тогда на пустыре в районе Химического переулка в салоне своего Мерседеса со множественными ножевыми ранениями грудной клетки был обнаружен труп 40-летнего мужчины, лидера другой локальной группировки.

Оперативникам удалось установить личность не только исполнителя и заказчика убийств, уже ранее задержанных членов банды, но и ещё одного участника преступной группы, 56-летнего жителя Петроградского района, пособника исполнителя при организации указанного убийства. Он был задержан сотрудниками полиции 21 марта 2024 года.

Устанавливается причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.

Фото: Piter.tv