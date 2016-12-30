Петербургская мошенница заказала своих коллег киллеру

Женщина и два ее подельника занимались незаконным обналичиваем средств, но она не захотела делиться и решила их убить.

В Петербурге мошенница попалась правоохранительным органам, когда решила заказать убийство своих подельников киллеру. По данным Следственного комитета, 37-летняя жительница города пыталась нанять работника автосалона для устранения двух людей.

Вместе с потенциальными жертвами подозреваемая разработала схему по незаконной обналичке денег. Но команда поссорилась, и женщина затаила обиду. Она придумала убить двух подельников и обставить все как несчастный случай: передозировка наркотиками. Но сама марать руки она не хотела, поэтому подыскала себе исполнителя. Ему она пообещала сто тысяч.

Но киллер не захотел нарушать закон и рассказал о плане заказчицы полиции. Те решили взять заказчицу убийства с поличным. Но она хитрила и старалась обезопасить себя. Задаток убийце она передала через свою знакомую, которая ничего не подозревала. Тогда правоохранители решили обмануть ее. Подготовили документы, доказывающие смерти жертв. Именно их женщина приехала менять на вторую часть гонорара в автосалон на Обводном. Там-то ее задержали в четверг, 29 декабря.

Сейчас полиция решает, какую меру пресечения выбрать для организатора двойного убийства. Информации о том, что ее и подельников ждет за мошенничество, нет.