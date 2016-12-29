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Поторопившийся водитель сбил женщину на улице Ленсовета

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Пострадавшая шла к трамваю, остановившемуся на остановке. Водитель поторопился и поехал на желтый сигнал светофора.

Накануне вечером, 10 января, в Северной столице произошла авария с участием автомобиля и пешехода. Под колеса машины угодила женщина на перекрестке улиц Ленсовета и Алтайской. Как рассказывают очевидцы, женщина шла к трамваю 29-го маршрута, который остановился и открыл двери для пассажиров. В это время водитель легковушки поехал вперед. По словам свидетелей. Движение он начал на желтый сигнал светофора. Женщину от удара откинуло на доогу.

Через семь минут после ДТП на место приехали служители закона. А через 15 минут – скорая помощь. Врачи оказали помощь пострадавшей. Сообщается, что у женщины была травма головы. Скорее всего. Ее госпитализировали в ближайшую больницу.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии. А водитель и пешеход приходят в себя после пугающего ЧП.

Поторопившийся водитель сбил женщину на улице Ленсовета

Поторопившийся водитель сбил женщину на улице Ленсовета

Накануне стало известно, что семилетняя девочка пострадала в ДТП с полицейским УАЗом на Седова. Служебная машина и иномарка с женщиной и девочкой внутри столкнулись еще 8 января. Сразу информации о пострадавших не было. Но позже ночью маленькую пассажирку госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: авария , дтп , женщина , переход , пешеход , трамвай
Категории: Происшествия

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