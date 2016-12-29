Семилетняя девочка пострадала в ДТП с полицейским УАЗом на Седова

Служители закона ехали с мигалкой и сиреной, когда две машины столкнулись. Девочку увезли в больницу ночью.

В Петербурге произошло ДТП с участием полицейской машины. В воскресенье, 8 января, на перекрестке улицы Седова и бульвара Красных Зорь столкнулись два автомобиля: УАЗ и Renault Megane. В иномарке за рулем сидела 33-летняя женщина и ее дочь. По предварительным данным, столкновение допустил водитель УМВД по Невскому району. Но в это время его машина ехала со включенными проблесковыми маяками и звуковым спецсигналом.

После столкновения скорая помощь никого не забирала. Однако, позже, около двух часов ночи, женщина обратилась за помощью. Ее семилетнюю дочку отвезли в больницу. Ее состояние оценивают как удовлетворительное.

Служители закона устанавливают все подробности аварии. Если окажется, что сотрудник полиции виноват, то его и начальство ждет наказание.

Накануне на Витебском в ДТП попал автомобиль "Почты России". Из-за аварии некоторое время было затруднено движение. Обстоятельства столкновения фургона и легковушки не известны