На Витебском в ДТП попал автомобиль "Почты России"

Утром на Витебском проспекте столкнулись несколько автомобилей

Ранним утром 9 января 2017 года на юге Петербурга произошла авария, из-за которой на некоторое время оказалось затруднено дорожное движение в сторону центра города. Как рассказали свидетели происшествия в сообществе spb_today, в шесть часов утра на месте аварии уже скопилась небольшая пробка.

По мнению некоторых свидетелей аварии, водитель фургона "Почты России" мог уснуть за рулем и спровоцировать столкновение с легковым авто.

«Этот дебил въехал в мою сестру, скорее всего, уснул за рулем, из Москвы ехал. Ему ничего, а наша тачка в хлам», – прокомментировала одна из участниц ДТП.

По предварительным данным, легковой автомобиль с места аварии увозил эвакуатор. Информации о пострадавших не поступало.

Видео: архив

Фото: spb_today