Петербургский психиатр оценил психику Алексея Панина

Алексея Панина хотят принудительно отправить на лечение в психиатрическую больницу. О том возможно это или нет, узнал Piter.tv.

Свыше 100 человек подписали петицию о принудительной психиатрической экспертизе Алексея Панина . "Алексей Панин сыграл в девяти десятках картин, является лауреатом госпремии. Его актерский талант не вызывает сомнений. Но вот психическое здоровье артиста всерьез тревожит", сказано в письме.

Автор петиции указывает на проблемы с психикой Панина. Алексей не раз становился эпицентром происшествий. Недавно скандальный актер в своем видеоролике появился в нижнем женском белье. Там во время прогулки Панин время от времени останавливался, принимал непристойные позы и занимался онанизмом.

О том, возможно ли принудительно отправить скандального актера в психиатрическую больницу, Piter.tv выяснил у врача психиатра-нарколога, психотерапевта Игоря Лазарева. Эксперт рассказал, что для принудительного лечения потребуются соответствующие документы. Должны быть доказательства о том, что Алексей действительно опасен для окружающих.

Для получаения подобного документа Панину нужно пройти обследование, где могут выявить психиатрическую проблему. Может быть он слышит голоса, и это они заставляют его вытварять всякие непристойности, предполагает психиатр. "Пока актеру грозит только административный штраф за его выходки", отмечает Лазарев.

Однако сам врач убежден, что у Алексея Панина нет психиатрических отклонений и все его поступки - хорошая актерская игра. "Находясь в одной студии с Паниным можно увидеть, как он включает и выключает скандальную личность",- рассказывает Игорь Лазарев.

Фото: личная страница Игоря Лазарева "Вконтакте"