"Дождевая гниль". В Европе началась передающейся половым путём эпидемия

Раньше это заболевание поражало только животных.

В Европе зафиксировали случаи заражения бактерией Dermatophilus congolensis, известной как "дождевая гниль". Число обращений говорит о том, что в "старом свете" может распространиться новая эпидемия, сообщило Daily Mail.

Врачи ранее считали, что болезнь передается только через контакт с зараженными животными. К середине 2026 года случаи заболевания зафиксировали в Великобритании, Германии, Франции и Испании, при этом отсутствовали контакты с представителями животного мира. Поэтому эксперты предположили, что бактерия начала передаваться половым путем.

Среди симптомов "дождевой гнили" сыпь, гнойнички, корочки на коже лица, туловища и в паху. Во время лечения врачи назначают антибиотики. Врачам в Европе рекомендовали проверять на наличие этого вируса у всех, кто жалуется на сыпь.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)