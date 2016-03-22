Актеры читают стихи Пушкина

На пресс показе фильма "Спасти Пушкина" мы попросили главных актеров картины поделиться своими самыми любимыми стихотворениями.

Пушкин - наше все, говорят нам "со времен школьной доски", стихи этого поэта на века стали памятниками литературного искусства. А знают ли артисты наизусть эти величайшие произведения? А любят ли Александра Сергеевича актеры, играющие в фильме про самого Александра Сергеевича? Вопрос с подвохом.

Кто кого любит и у кого какие поэтические мотивы "на устах" - смотрите в нашем небольшом видеоролике. Скажем вам по секрету, некоторые не только стихи Пушкина знют и читают, их еще и поют!

Видео: Piter.tv