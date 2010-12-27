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Глухой кот Ахилл вернется к должности оракула на Чемпионате мира 2018
Сегодня, 16:46
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Asyaromanenkova
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Глухой кот Ахилл вернется к должности оракула на Чемпионате мира 2018

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Эрмитажный кот Ахилл, зарекомендовавший себя предсказателем исхода футбольных матчей, снова вернется к должности оракула на Чемпионате мира по футболу 2018 года.

"Контракт" с котом-оракулом Ахиллом продлят еще на год. Усатый предсказатель будет работать и на Чемпионате мира по футболу 2018. За год коту сделают рекламу, чтобы продвинуть его.

За время Кубка Ахилл предсказал почти все матчи, за исключением одного. Он закончился ничьей, а у кота просто не было возможности выбрать этот вариант: у него были миски только с флагами двух стран-участниц.

Затею с котом назвали шуткой. Однако благодаря белоснежному оракулу о Петербурге и Эрмитаже написали многие ведущие СМИ мира. Так что кот стал неплохим инструментом пиара.

Оракула для Кубка конфедераций выбирали из трех претендентов. В соперниках у белого коты была черная кошка и рыжий котяра. Ахилл смог получить должность благодаря навыку поиска спрятанных предметов и отсутствием боязни людей.

Глухой кот Ахилл вернется к должности оракула на Чемпионате мира 2018

Фото: Instagram / hermitagecats, hermitage_museum

Теги: кот ахилл , новости спб , предсказания кота ахилла , спорт спб , чемпионат мира по футболу , чм 2018
Категории: Новости СПб

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