Глухой кот Ахилл вернется к должности оракула на Чемпионате мира 2018

Эрмитажный кот Ахилл, зарекомендовавший себя предсказателем исхода футбольных матчей, снова вернется к должности оракула на Чемпионате мира по футболу 2018 года.

"Контракт" с котом-оракулом Ахиллом продлят еще на год. Усатый предсказатель будет работать и на Чемпионате мира по футболу 2018. За год коту сделают рекламу, чтобы продвинуть его.

За время Кубка Ахилл предсказал почти все матчи, за исключением одного. Он закончился ничьей, а у кота просто не было возможности выбрать этот вариант: у него были миски только с флагами двух стран-участниц.

Затею с котом назвали шуткой. Однако благодаря белоснежному оракулу о Петербурге и Эрмитаже написали многие ведущие СМИ мира. Так что кот стал неплохим инструментом пиара.

Оракула для Кубка конфедераций выбирали из трех претендентов. В соперниках у белого коты была черная кошка и рыжий котяра. Ахилл смог получить должность благодаря навыку поиска спрятанных предметов и отсутствием боязни людей.

Фото: Instagram / hermitagecats, hermitage_museum