Зоогостиница выплатит петербуржцу компенсацию за гибель принадлежавших ему лягушек-древолазов

Владельцу редких амфибий из Петербурга удалось выиграть судебное разбирательство против владельца зоогостиницы и взыскать компенсацию за гибель своих экзотических питомцев. Индивидуальному предпринимателю, управляющему гостиницей для необычных животных, предстоит выплатить сумму порядка 80 тыс. рублей, вызванную смертью пары лягушек-древолазов.

В марте текущего года клиент подписал соглашение о временной передержке своих здоровых домашних животных. Однако спустя всего двое суток хозяин узнал, что оба питомца погибли. Предположительно причиной гибели стала стрессовая ситуация, связанная с транспортировкой. Получив отказ от бизнесмена добровольно покрыть убытки, пострадавший обратился в судебные органы.

Так как погибшие особи были кремированы, установить причину их смерти не представилось возможным. Несмотря на это обстоятельство, судья принял решение обязать ответчика оплатить полную стоимость животных (32 тыс. рублей) истцу, кроме того присудить дополнительно выплату морального ущерба (6 тыс. рублей), штрафа согласно закону о правах потребителя (19 тыс. рублей), расходов на услуги юриста (25 тыс. рублей) и покрытия судебных издержек (4 тыс. рублей).

Фото: Piter.TV