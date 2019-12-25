На станции "Горный институт" в Петербурге пройдет симфонический концерт

Исполнителем будет Государственный симфонический оркестр "Классика" под управлением заслуженного артиста России Александра Канторова.

На станции петербургского метро "Горный институт" 24 декабря состоится симфонический концерт "Следующая станция – Классика!". Об этом пишет ТАСС.

Исполнителем будет Государственный симфонический оркестр "Классика" под управлением заслуженного артиста России Александра Канторова. В программе ожидаются произведения Петра Чайковского, Вольфганга Амадея Моцарта и Иоганна Штрауса.

Отмечается, что отец Петра Чайковского учился в Горном кадетском корпусе. Илья Петрович посвятил жизнь этой сфере: он работал длительное время начальником Камско-Воткинского железоделательного завода.

Фото: пресс-служба Смольного