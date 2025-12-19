Жительница Ленобласти оказалась на месте теракта в Хорлах

Окна её номера в гостинице выходили на противоположную сторону от взрыва.

На месте трагических событий в Хорлах в новогоднюю ночь оказалась жительница Ленинградской области, планировавшая встретить праздник вместе со своим ребенком. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, женщина, приехавшая из 47-ого региона, чудом избежала гибели, выйдя на улицу, чтобы покормить своего грудного ребенка непосредственно перед взрывом. Окна её номера в гостинице выходили на противоположную сторону от взрыва. Сальдо подчеркнул, что мирные граждане приехали в Хорлы на отдых, однако стали жертвами террористической атаки, организованной киевским режимом.

В ночь на 1 января вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили прицельный удар с применением беспилотных летательных аппаратов. В качестве цели был выбран гостинично-ресторанный комплекс на побережье Черного моря. По предварительной информации, жертвами атаки стали 24 человека, свыше 50 получили ранения различной степени тяжести, многие погибли в огне.

Ранее Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей в Херсонской области.

Фото: пресс-служба губернатора Херсонской области