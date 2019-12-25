Большинство петербуржцев начинают жить отдельно от родителей в 24 года

В съёмное жильё съезжает 41% из них, а 7% берут ипотеку.

В среднем петербуржцы начинают жить отдельно от родителей в 24 года. Большинство, 41% из них, съезжает в съёмную квартиру. Выяснили в СберСтраховании (дочерняя компания Сбербанка) по результатам опроса, проведённого в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек.

При этом четверть респондентов уверены, что начинать жить отдельно нужно только когда появляется собственная недвижимость. Ещё 15% склоняются, к тому, что съезжать от родителей стоит сразу после получения высшего образования, а 4% — сразу после совершеннолетия. Столько же, 4% участников опроса, видят смысл уезжать в собственное или съёмное жильё после свадьбы, ещё 3% подчеркнули, что с этим можно подождать, пока в семье не появятся свои дети. Интересно, что 12% россиян сошлись во мнении о том, что переезд не нужен и жить стоит всем вместе. Также 22% опрошенных считают, что каждая ситуация индивидуальна.

В съёмное жильё переехали 41% опрошенных, решивших жить самостоятельно. В собственную недвижимость или отданную им родителями — 36% участников опроса, ещё 7% отметили, что отправились в свою квартиру, купленную в ипотеку.

Исследование Сбера показало, что поддержка родителей продолжает играть важную роль в приобретении недвижимости. Так, 76% респондентов считают ипотеку наиболее доступным вариантом обзавестись собственным жильём молодой семье, при этом 53% из них подчёркивает ценность финансовой помощи со стороны родителей. К возможности накопить на покупку собственного жилья без кредитов склоняются 6% респондентов, а получить его от государства — 5%. О том, что обзаводиться собственной недвижимостью необязательно и можно всегда жить в съёмной квартире или доме, сказали 3% россиян.

По данным Домклик от Сбера, в среднем первую ипотеку россияне берут в 37 лет. С начала 2024 года по настоящее время на возрастные группы 31-35 лет и 36-40 лет приходится около 45% всех выдач ипотеки в России. Заёмщики в возрасте от 18 до 25 лет в среднем по стране составляют менее десятой части (8,9%) взявших ипотеку, а в возрасте 26-30 лет этот показатель увеличивается до 15,3%.

Среди тех, кто рассматривает возможность оформления ипотеки для покупки первого жилья, 68% ориентируются на льготные ипотечные программы, 32% готовы к кредиту на общих условиях. В среднем комфортный ипотечный платёж для россиян составляет 38 тыс. рублей.

Льготные ипотечные программы остаются доступным способом для молодых семей приобрести собственное жильё. Неотъемлемой частью этого процесса является страхование — в случае форс-мажоров с недвижимостью, оно защит человека, выплачивающего кредит, от ещё большей финансовой нагрузки. За 2024 год в СберСтраховании оформили 2,5 млн договоров ипотечного страхования, на 6% больше, чем годом ранее. При этом 32% клиентов выбрали комплексную защиту, расширив стандартное покрытие полиса дополнительными рисками на случаи повреждения внутренней отделки, поломок сантехнических коммуникаций, аварий электропроводки и ущерба имуществу соседей. При таких происшествиях страховая компания выплатит компенсацию, и человеку не понадобится экстренно искать средства на устранение их последствий. Михаил Волков, генеральный директор СберСтрахования

Фото: unsplash (Grant)