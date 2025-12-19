В Ручьях появятся новые жилые дома с детским садом

Помимо жилья, в комплексе запланированы паркинги, кабинет врача общей практики и помещения под общественные функции.

В Красногвардейском районе Петербурга согласовали проект жилых домов, которые построят на территории Ручьи. Застройка появится на свободном участке и будет включать не только жилье, но и важные для района социальные объекты. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Проект подготовлен архитектурной компанией "БИП" для девелопера "ЛСР. Недвижимость-СЗ". В новых корпусах предусмотрен встроенный детский сад на 130 мест. Его разместят во дворе, вдали от проезжей части, а входы сделают утопленными и хорошо заметными за счет яркого цветового решения. Это должно повысить комфорт и безопасность для семей с детьми.

Помимо жилья, в комплексе запланированы паркинги, кабинет врача общей практики и помещения под общественные функции — магазины, сервисы и другие объекты повседневного спроса. Такой подход позволяет сократить необходимость дальних поездок и сделать район более удобным для жизни.

Архитектура домов выдержана в спокойной современной стилистике. Фасады оформят декоративной штукатуркой, а визуальный ритм создадут крупные геометрические элементы двух оттенков зеленого. За счет разной толщины утеплителя фасады будут выглядеть объемными и меняться в зависимости от освещения. Кондиционеры скроют в специальных коробах, чтобы сохранить аккуратный внешний вид зданий.

Придомовая территория будет благоустроена: здесь появятся детские и спортивные площадки, зоны отдыха, велопарковки и озеленение.

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре