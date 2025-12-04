К юбилею Олимпийского комитета России в петербургском метро запустили в продажу коллекционные жетоны

В торжественной церемонии гашения на станции "Спортивная" приняли участие именитые спортсмены.

В Петербурге состоялась церемония спецгашения памятного жетона Петербургского метрополитена, посвященного 115-летию создания Российского Олимпийского комитета. Участниками церемонии стали первый заместитель начальника ГУП "Петербургский метрополитен" Антон Гниломедов, председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, серебряный призёр Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Антон Шантырь, шестикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, Герой России, Почётный гражданин Санкт-Петербурга Любовь Егорова, трехкратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Татьяна Казанкина и бронзовый призёр Олимпийских игр по тхэквондо Михаил Артамонов.

Сегодня знаменательный день в истории нашей страны и, безусловно, в истории нашего города. Санкт-Петербург – колыбель российского спорта и колыбель российского олимпийского движения. Именно в нашем городе зародились традиции олимпизма. Ровно 115 лет назад был создан российский олимпийский комитет и его слова за 115 лет – это много-много олимпийских чемпионов только в Санкт-Петербурге, больше 140. Антон Шантырь, председатель Комитета по физической культуре и спорту, серебряный призер Олимпийских игр, Заслуженный мастер спорта

Станция "Спортивная" выбрана не случайно. Оформление этого уникального транспортного узла напрямую связано с темой Олимпийских игр. Мозаики изображают древнегреческие соревнования по бегу, тяжелой атлетике, кулачному бою. Кроме того, в непосредственной близости от "Спортивной" расположены знаковые для Петербурга спортивные сооружения – стадион "Петровский", ДС "Юбилейный", спорткомплекс ВИКА им. Можайского.

Церемония спецгашения жетона по своему смыслу схожа с гашением почтовых марок. Памятный предмет, выпуск которого посвящен памятной дате, запускается в оборот, поступает в обращение. Первое касание турникета становится для него точкой отсчета – стартом долгого пути.

Это не совсем обычный жетон. В нижней его части выполнена надпись с использованием технологии микротекста и надпись гласит: "фигурист Николай Панин-Коломенкин — первый российский олимпийский чемпион". Более века назад еще до наступления эры супер-экипировки и чудо-технологий он, благодаря своему таланту, своей воле к победе, доказал, что русская школа спорта — это сила. И он показал всем, что невозможное возможно, когда у тебя есть цель и характер. Антон Гниломедов, первый заместитель начальника метрополитена

Тираж памятного жетона составит 6 тысяч экземпляров. На станции "Спортивная" их можно приобрести россыпью, а вариант в блистере будет доступен на всех станциях метро в Петербурге.

Материал подготовила Дария Захарова для Piter.tv

Фото: Piter.TV