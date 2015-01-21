  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:28
168
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Убившие девушку в квартире на Краснопутиловской получили по 17 лет колонии

0 0

Прокуратура Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двоих мужчин, которым вменили пп. "д", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 17 марта. 

Летом 2024 года фигуранты, находясь в квартире дома по Краснопутиловской улице в состоянии наркотического опьянения, нанесли 25-летней знакомой кухонными ножами не менее 581 ранения. После содеянного злоумышленники скрылись через окно, спустившись по водосточной трубе, а потом покинули город. 

Подсудимые осуждены к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, удовлетворены исковые требования матери погибшей о взыскании с них компенсации морального вреда в размере 2 млн рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что установлена личность девушки, тело которой обнаружили под мостом через Утку. 

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга 

Теги: суд, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии