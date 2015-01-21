Убившие девушку в квартире на Краснопутиловской получили по 17 лет колонии

Прокуратура Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двоих мужчин, которым вменили пп. "д", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 17 марта.

Летом 2024 года фигуранты, находясь в квартире дома по Краснопутиловской улице в состоянии наркотического опьянения, нанесли 25-летней знакомой кухонными ножами не менее 581 ранения. После содеянного злоумышленники скрылись через окно, спустившись по водосточной трубе, а потом покинули город.

Подсудимые осуждены к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, удовлетворены исковые требования матери погибшей о взыскании с них компенсации морального вреда в размере 2 млн рублей.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга