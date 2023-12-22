В мусоропроводе во Всеволожске обнаружили женщину

Работник ЖКХ приехал на вызов в девятиэтажку после просьбы отпереть мусоросборную камеру.

В городе Всеволожск Ленобласти, в мусоропроводе одного из домов по улице Плоткина, сотрудник жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) обнаружил женщину, которая заявила, что туда ее "выбросил бойфренд". Об этом пишет tg-канал "Mash на Мойке" 1 апреля.

Работник ЖКХ приехал на вызов в девятиэтажку после просьбы отпереть мусоросборную камеру. По словам соседей, жительница Всеволожска кричала за закрытыми дверьми и говорила, что задыхается.

По предварительным данным, женщина не пострадала, ей не понадобилась медицинская помощь.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)