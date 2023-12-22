  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В мусоропроводе во Всеволожске обнаружили женщину
Вчера, 22:21
162
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В мусоропроводе во Всеволожске обнаружили женщину

0 0

Работник ЖКХ приехал на вызов в девятиэтажку после просьбы отпереть мусоросборную камеру.

В городе Всеволожск Ленобласти, в мусоропроводе одного из домов по улице Плоткина, сотрудник жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) обнаружил женщину, которая заявила, что туда ее "выбросил бойфренд". Об этом пишет tg-канал "Mash на Мойке" 1 апреля.

Работник ЖКХ приехал на вызов в девятиэтажку после просьбы отпереть мусоросборную камеру. По словам соседей, жительница Всеволожска кричала за закрытыми дверьми и говорила, что задыхается. 

По предварительным данным, женщина не пострадала, ей не понадобилась медицинская помощь. 

Ранее мы рассказывали о том, что маленький житель Пушкина выпал из окна шестого этажа.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: всеволожск происшествие, улица плоткина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии