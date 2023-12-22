Маленький житель Пушкина выпал из окна шестого этажа

Благодаря оперативности и профессионализму врачей, ребёнок был доставлен в больницу и получил необходимую медицинскую помощь.

Врачи детской больницы имени Филатова спасли семилетнего мальчика из Пушкинского района Петербурга. Ребёнок упал с шестого этажа, прорвав москитную сетку. Об этом стало известно Piter.TV.

Инцидент произошёл в воскресенье, 31 марта, на Кедринской улице. Мальчик облокотился на сетку и упал по недосмотру родителей, получив тяжёлую головную травму.

Благодаря оперативности и профессионализму врачей, ребёнок был доставлен в больницу и получил необходимую медицинскую помощь. В настоящее время, правоохранительные органы проводят проверку данного инцидента, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге девочка упала с лошади и сломала позвоночник.

Фото: Piter.TV