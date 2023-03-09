Из-за снега и обледенения в Петербурге объявили "желтый" уровень опасности

По данным Росгидрометцентра, предупреждение действует сутки – с 09:00 30 декабря до 09:00 31 декабря.

В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности в связи со снегом и обледенением. Об этом сообщили в Смольном.

По данным Росгидрометцентра, предупреждение действует сутки – с 09:00 30 декабря до 09:00 31 декабря. Сегодня днем и завтра ночью местами ожидается сильный снег.

Правительство Петербурга просит водителей проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском дорожно-транспортных происшествий. Особую осторожность также следует проявлять пешеходам. Пресс-служба Смольного

Ранее мы рассказывали о том, что контроль за уборкой снега усилен в Петербурге в преддверии Нового года. Специалисты выборочно проверят отчеты.

Фото: Piter.TV