Грузовой поезд сбил пьяного мужчину на станции "Мга"

Мужчина госпитализирован.

В Ленинградской области сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту травмирования мужчины на железной дороге на станции Мга. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте

Около двух часов ночи 20 января в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что под пешеходным железнодорожным мостом станции Мга грузовым поездом сообщением "Лужская – Бабаево" был совершен наезд на человека.

Установлено, что 45-летний житель Всеволожского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходил железнодорожные пути в момент приближения подвижного состава. Мужчина госпитализирован.

Проводится проверка.

Фото: Piter.tv