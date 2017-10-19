Тренировка "Зенита" перед "Русенборгом": серьезный Кокорин и ниндзя Дзюба

Сегодня вечером, 19 октября. петербургский "Зенит" дома сыграет с норвежским "Русенборгом". Матч "Зенит" - "Русенборг" можно смотреть онлайн на сайте телеканала "МатчТВ". Канал Piter.TV побывал на тренировке сине-бело-голубых перед матчем.

"Зенит" - "Русенборг", Лига Европы, смотреть онлайн

В Лиге Европы стартует 3-й тур. Лидер группы L - петербургский "Зенит" принимает на своем поле норвежский "Русенборг". Матч начинается в 20.00. Игру в прямом эфире покажет канал "МатчТВ". Смотреть онлайн матч 3-го тура Лиги Европы можно будет на официальном сайте телеканала в разделе "Прямой эфир".

Отметим, что после двух туров в группе L "Зенит" является единоличным лидером. У петербургского клуба две победы в двух играх и 6 очков из 6 возможных. На втором месте находятся "Русенборг" и "Реал Сосьедад": у них по 3 очка ровно. Еще хуже положение молдавского "Вардара", проигравшего 2 встречи из 2.

"Зенит" провел открытую тренировку перед матчем с "Русенборгом"

Перед матчем с норвежцами ФК "Зенит" провел открытую тренировку на своей базе. Канал Piter.TV выкладывает видео тренировки, в которой приняли участие все 23 футболиста основного состава. В общей группе также были замечены травмированные ранее Олег Шатов и Юрий Жирков.

Удивительно, но это была, наверное, самая серьезная тренировка "Зенита" в сезоне. На ней почти не было привычных для зенитовцев шуток и приколов. Даже Артем Дзюба и Александр Кокорин были предельно серьезны. Разве что, перед тренировкой Дзюба пару раз улыбнулся, и примерил на себя "костюм Саб-Зиро". Это было холодное утро, и форвард то ли пытался спрятать лицо от камер, то ли просто согревал подбородок.

А вот Александр Кокорин был сосредоточен и замкнут на 100%. Возможно, на настроении зенитовцев сказалось поражение от тульского "Арсенала" в последнем туре Чемпионата России.