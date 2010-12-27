Очевидец: у Владислава Радимова снова проблемы с законом

Наш читатель стал свидетелем подозрительного инцидента с участием экс-футболиста "Зенита" Владислава Радимова.

Известный футболист и футбольный тренер Владислав Радимов, похоже, снова попал в передрягу, связанную с ГИБДД. Об этом каналу Piter.TV рассказал наш постоянный читатель. Петербуржец стал свидетелем бурного общения звезды российского спорта с сотрудниками службы безопасности "Зенита".

ЧП произошло в начале текущей недели в стенах популярного бара Kwak Inn. По словам нашего источника, Владислав Радимов влетел в полупустой паб и начал громко разговаривать по телефону. Спортсмен буквально кричал, что ему нужна помощь из-за "серьезных проблем с ГАИ".

Он говорил странные слова, что он "в доме" и ему "нужна поддержка". Звучали слова "могут посадить" и "уголовка". Я не сразу понял, что Радимов говорит про себя. Потом к бару подъехали трое мужчин и стали давать футболисты советы, обзванивать каких-то знакомых. Радимов в это время несколько раз упомянул "проблемы с ГАИ". Очевидец

Слова "я в доме" можно объяснить тем, что бар на Большом проспекте Васильевского острова действительно расположен неподалеку от квартиры, где когда-то вместе жили Татьяна Буланова и Владислав Радимов. Очевидцу также удалось снять на фото машину службы безопасности "Зенита", припаркованную у бара.

Отметим, что это уже не первое курьезное ЧП с участием зенитовца. Ранее мы писали, что Радимов объяснил, почему сел за руль пьяным.

Фото: Piter.TV