В петербургские колледжи и техникумы поступило более 137 тыс. заявлений

Колледжи и техникумы Санкт-Петербурга получили свыше 137 тысяч заявлений от желающих поступить на дневную форму обучения. сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Самые популярные профессии среди девятиклассников — автомеханика и повара-кондиционера, выпускники школ выбирают специальности в IT-индустрии, информационной безопасности, геодезии и картографии. Колледжи предлагают подготовку по 264 образовательным программам, Начальник отдела профессионального образования городского комитета по образованию Денис Трещёв объяснил высокий интерес школьников к среднему профессиональному образованию развитием единой модели профориентации в городе. Сейчас функционирует более 200 специализированных учебных классов инженерных, творческих и естественно-научных направлений.

Основной этап приёма завершился 15 августа. Бюджетные места в образовательных учреждениях составляют более 28 тысяч мест.

Фото: Piter.TV