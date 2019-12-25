Кубок Губернатора Санкт-Петербурга по бегу откроет свои двери для всех любителей активного образа жизни

Петербургский власти приглашают горожан поучаствовать в Кубке Губернатора Санкт-Петербурга по бегу. Совсем скоро стартует регистрация на забег.

Во вторник, 8 августа, в 12.00 начинается регистрация на Кубок Губернатора Санкт-Петербурга по бегу. Об этом в своем телеграм-канале пишет вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Старт забега запланирован на 27 августа в одном из самых красивых и просторных лесопарков города – Сосновке. Участники смогут наслаждаться не только спортивным мастерством, но и живописными пейзажами, которые окружают трассу.

Посетителей ждут две уникальные дистанции – 5 км и 10 км. Благодаря такому разнообразию, каждый сможет выбрать оптимальную трассу для своих спортивных возможностей. Абсолютно все желающие от 12 лет и старше могут принять участие в беговой гонке.

Участие в забеге бесплатное, количество участников ограничено.

Ранее сообщалось, что в Петербурге впервые пройдет Турнир по волейболу на Кубок Губернатора.

Фото: телеграм-канал вице-губернатор Петербурга Бориса Пиотровского