В Новом Девяткино построят завод по производству стройсмесей за 1,8 млрд рублей

Во Всеволожском районе Ленинградской области появится новый завод по выпуску сухих строительных смесей. Предприятие будет работать по полному циклу и включит цех сушки песка. Объем инвестиций в проект составит 1,8 млрд рублей. Об этом сообщили в правительстве Ленобласти.

Соглашение о строительстве подписали на БРИФ-2025 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор компании "Петрович Строительные Смеси".

По словам главы региона, Ленобласть уже опережает целевые показатели по вводу жилья, установленные до 2030 года, и занимает первое место в стране по количеству квадратных метров на человека. Дрозденко подчеркнул, что регион стабильно входит в число лидеров по сочетанию качества и доступности жилья, а также активно работает над созданием комфортных условий для жизни и привлечения квалифицированных кадров. Реализация подобных проектов, отметил губернатор, укрепляет экономику области и обеспечивает мультипликативный эффект.

Соглашение предусматривает создание 85 рабочих мест. ООО "Петрович Строительные Смеси" зарегистрировано в Новом Девяткино и входит в группу компаний "Петрович". Компания занимается выпуском сухих бетонных смесей и включена в региональный реестр инвестиционных проектов, что позволяет ей получать налоговые меры поддержки.

Фото: правительство Ленобласти