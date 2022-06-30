В Петербурге завершили расследование мошенничества в сфере туризма на 3 млн рублей

В ходе расследования установлено, что подозреваемые с 2019 года создавали подложные сайты, созвучные с санаториями Черноморского побережья.

В Северной столице завершено расследование мошенничества в сфере туризма. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

На скамье подсудимых оказались подозреваемые в продаже несуществующих туристических путевок на сумму более 3 миллионов рублей. На территории 58 субъектов РФ были возбуждены уголовные дела, которые в последующем изъяты и переданы для дальнейшего расследования в Петербург (всего 75 эпизодов).

В ходе расследования установлено, что подозреваемые с 2019 года создавали подложные сайты, созвучные с санаториями Черноморского побережья. Граждане в поисках отдыха при помощи способа обратной связи на сайте-ловушке оставляли телефон, адрес электронной почты, а также пожелания по размещению. Мошенники в ответ направляли договор возмездного оказания услуг, счёт на оплату, лист бронирования, а после оплаты бронирования – ваучер. По факту услуги не были оказаны. Преступный доход составил более 3 миллионов рублей.

Были установлены и задержаны 4 члена организованной преступной группы в возрасте 35 до 56 лет. Уголовное дело направлено прокурору города Санкт-Петербурга для утверждения обвинительного заключения.

Видео: МВД