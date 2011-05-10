  1. Главная
Петроградский район оказался самым "засорным"
Сегодня, 16:23
Самыми чистыми признаны Колпинский (9%), Кронштадтский (20%) и Курортный (21%) районы.

В Петербурге сотрудники "Водоканала" составили антирейтинг районов по засорам. Возглавила его по традиции Петроградка, рассказали 10 сентября в предприятии. 

На последнем месте оказался Кировский район (35%), на девятом – Васильевский остров (38%), на восьмом – Выборгский (40%), седьмое, шестое и пятое места разделили Фрунзенский, Приморский и Центральный (по 42%). Далее Адмиралтейский (43%), Калининский (44%), Невский (46%) и Петроградский (61%) районы. 

Именно в этих районах в летний сезон бригады "Водоканала" регулярно фиксировали засоры, вызванные попаданием посторонних предметов в канализацию. 

Пресс-служба "Водоканала" 

Фото: пресс-служба "Водоканала" 

