Петроградский район оказался самым "засорным"

Самыми чистыми признаны Колпинский (9%), Кронштадтский (20%) и Курортный (21%) районы.

В Петербурге сотрудники "Водоканала" составили антирейтинг районов по засорам. Возглавила его по традиции Петроградка, рассказали 10 сентября в предприятии.

На последнем месте оказался Кировский район (35%), на девятом – Васильевский остров (38%), на восьмом – Выборгский (40%), седьмое, шестое и пятое места разделили Фрунзенский, Приморский и Центральный (по 42%). Далее Адмиралтейский (43%), Калининский (44%), Невский (46%) и Петроградский (61%) районы.

Именно в этих районах в летний сезон бригады "Водоканала" регулярно фиксировали засоры, вызванные попаданием посторонних предметов в канализацию. Пресс-служба "Водоканала"

Фото: пресс-служба "Водоканала"