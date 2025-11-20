В Петербурге подвели итоги экспертного этапа конкурса "Доверие потребителя-2025"

Экспертный совет стал завершающим этапом большой работы, которая велась весь год.

В Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете прошло заседание Экспертного совета XVIII конкурса "Доверие потребителя-2025". На встречу приехали более 200 представителей рынка недвижимости Петербурга и Ленинградской области — девелоперы, риелторы, финансисты, сотрудники управляющих компаний и представители загородных проектов. Участники конкурса борются за звание компаний, которые работают максимально честно, прозрачно и заслуживают доверия как покупателей, так и жителей уже сданных домов. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Данное событие дает позитивный сигнал рынку о том, какие проекты достойны такого хрупкого слова, как доверие. Это прозрачные процедуры, не ангажированность конкурса, который за 18 лет среди профессионалов, экспертов и потребителей зарекомендовал себя как такой профессионально-потребительский конкурс для того, чтобы ориентироваться и рынок наш сделать прозрачным и достойным лучших проектов и участников. Юрий Грудин, председатель оргкомитета конкурса "Доверие потребителя"

Экспертный совет стал завершающим этапом большой работы, которая велась весь год. Специалисты изучали рынок, определяли возможных лидеров, проводили исследование "тайный покупатель", посещали объекты финалистов и оценивали работу отделов продаж. В процедуре отбора участвовал и Комитет по строительству Петербурга, традиционно подключающийся к выездам на объекты.

В финал вышел 81 участник в 25 номинациях. Каждая компания имела всего четыре минуты, чтобы убедить 48 экспертов в силе своего проекта и преимуществах работы.

Победителей определит Оргкомитет, суммировав голоса потребителей, независимых консультантов и экспертов. Финальная церемония пройдет в феврале 2026 года в Санкт-Петербурге. Лауреаты получат стеклянную статуэтку — символ открытости и доверия, дипломы и право использовать в своих материалах узнаваемого символ конкурса — оранжевого человечка.

Видео: портал "Строительный Петербург"