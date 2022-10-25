Зарплаты фитнес-тренеров в Петербурге резко выросли

Руководители спортивных клубов применяют различные методы удержания квалифицированного персонала, стремясь минимизировать частоту смены кадров.

Средняя заработная плата инструкторов фитнес-клубов в Санкт-Петербурге за январь-май текущего года составила 105 тысяч рублей, тогда как в целом по стране показатель равен 94,3 тысячи рублей, сообщает издание "Деловой Петербург" со ссылкой на портал Fitness Data.

По сведениям сайта hh.ru, на сегодняшний день, в августе месяце, в культурной столице зарегистрировано свыше восьми сотен резюме от соискателей на позицию тренера по физической подготовке. Если сравнивать с прошлогодними цифрами, интерес работодателей к специалистам данного профиля снизился на шесть процентов, однако относительно предыдущего месяца июльского показателя прирост составил три процента.

Руководители спортивных клубов применяют различные методы удержания квалифицированного персонала, стремясь минимизировать частоту смены кадров. Ключевым фактором мотивации считается формирование привлекательной заработной платы и премирования работников. Размер вознаграждения варьирует в зависимости от квалификации инструктора, численности клиентуры и интенсивности занятий, пояснил руководитель фитнес-направления сети XFit Никита Филиппов.

Исследователи портала Fitness Data указывают, что кадровый дефицит признан основной проблемой большинством руководителей спорткомплексов и фитнес-центров. Средняя стоимость подготовки каждого нового работника достигает примерно 20,7 тысячи рублей.

Портал hh.ru выделяет следующие ключевые риски индустрии фитнеса: высокие нагрузки на персонал, неравномерность посещаемости в разные сезоны и острую конкуренцию с онлайн-сервисами.

Ранее мы сообщили о том, что в успехе быстрого поиска работы осенью сомневаются 20% петербуржцев.

Фото: Unsplash (GRAHAM MANSFIELD)