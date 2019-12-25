Стало известно, кто из петербуржцев наиболее уверен в успехе быстрого поиска работы осенью

Тревожатся о своем будущем те, кто работает в сфере информационных технологий — почти треть специалистов считают маловероятным быстрое устройство на хорошую позицию до окончания лета.

Специалисты hh.ru изучили мнения свыше 19,4 тысяч сотрудников и кандидатов по всей России и определили, представители каких профессий чувствуют себя уверенно перед началом осеннего сезона и готовы быстро устроиться на новую должность с хорошей оплатой в ближайший квартал.

Чтобы оценить настроение россиян накануне нового делового периода, важно выяснить степень уверенности различных групп населения в успешном поиске работы. Исследование hh.ru показало, что около 20%, или каждый пятый участник опроса из Санкт-Петербурга, выражают сомнения в своей способности найти подходящую вакансию в течение ближайших трех месяцев. Ещё 5% затрудняются определить свое отношение к этому вопросу.

Интересным является сравнение с показателями предыдущего года. По результатам аналогичного исследования прошлым летом количество россиян, испытывающих тревогу за развитие своей профессиональной жизни, оказалось значительно выше — на десять процентных пунктов больше, чем сейчас. Однако несмотря на некоторые негативные тенденции в отдельных профессиональных сферах, общая ситуация демонстрирует позитивную динамику.

Особенно тревожатся о своем будущем те, кто работает в сфере информационных технологий — почти треть специалистов считают маловероятным быстрое устройство на хорошую позицию до окончания лета. Среди остальных групп наибольший уровень неуверенности проявляют работники культуры и маркетологи (по 27%), а также специалисты по закупкам (25%), руководители высшего звена (21%) и аграрии (21%).

Что касается региональных особенностей, самые высокие показатели оптимизма продемонстрировали жители Амурской области — положительный настрой выразило целых 82%. Высокими уровнями уверенности отличаются также такие регионы, как Чувашия, Мордовия, Татарстан, Курганская область, Ивановская область и Алтайский край, где подавляющее большинство респондентов ожидают успешного устройства на новое место работы с высокой заработной платой.

Наиболее же неблагоприятные прогнозы характерны для обитателей Смоленской области, где 28% участников сообщили о негативных ожиданиях касательно предстоящего осеннего трудоустройства. Плохое настроение относительно своего профессионального будущего наблюдается также среди жителей Псковской области (26%), Вологодской области (26%), Астраханской области (26%) и Томской области (24%).

Ранее психолог Ланг объяснил, как настроиться на работу после отдыха и подготовить детей к учебе.

Фото: Pxhere