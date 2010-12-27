Эксперт опроверг информацию о прекращении производства крафтового пива в России

"Комментарии Росстандарта и СМИ на тему возможного запрета на выпуск крафтового пива в очередной раз подтверждают, что специфика терминологии пивоваренной продукции в Техническом регламенте крайне сложна для восприятия и интерпретируется некорректно".

В первой половине дня во многих СМИ появилась информация о том, что в 2021 году после вступления в силу нового регламента Евразийского экономического союза в России могут прекратить производство крафтового пива. Представитель одной из пивоваренных компаний Евгений Привалов рассказал Piter.TV, что введение технического регламента ТР ЕАЭС 047/2018 не означает остановку производства крафта.

Регламент устанавливает обязательные требования и не отменяет при этом действия региональных ГОСТов. Евгений Привалов

То есть с введением ТР ЕАЭС ГОСТы должны привести в соответствие с техрегламентом. Как пояснил представитель пивоваренной компании Евгений Привалов, термина "крафтовое пиво" вообще нет. Это словосочетание является дополнительным рекламным сведением.

Комментарии Росстандарта и СМИ <...> подтверждают, что специфика терминологии пивоваренной продукции в ТР крайне сложна для восприятия и интерпретируется некорректно. Евгений Привалов

Как пояснил Piter.TV Евгений Привалов, по ФЗ №171 пивом считается напиток с рецептурой 80/20. Согласно техническому регламенту есть категории "пиво", "пиво специальное" и пивные напитки. Так что крафтовый напиток попадет если не в категорию "пиво", то в категорию "пиво специальное".

Ранее ученые рассказали, что пиво оберегает от развития диабета.

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