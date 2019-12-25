В Петербург запретили ввоз 48 тонн фасоли

Было установлено, что на перевозимую партию из Мьянмы отсутствовала необходимая декларация.

Через Морской порт Петербурга не допустили ввоз партии фасоли общим весом 48 тонн, сообщили в Россельхознадзоре по Северо-Западу 2 июля.

Специалисты при осуществлении контроля качества и безопасности зерна и продуктов его переработки выявили нарушения требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности зерна". Было установлено, что на перевозимую партию фасоли из Мьянмы отсутствовала необходимая декларация. По этой причине ввоз продукции из семейства бобовых запретили.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге запретили к ввозу три партии цветов, зараженных опасным вредителем. Речь идет о западном цветочном трипсе. Хоть он и не опасен для человека, могла создаться угроза продовольственной безопасности.

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