Главную елку Петербурга на Дворцовой укрепили из-за сильного ветра

Кроме того, пока стихия бушует, близкий доступ к елке ограничен.

Из-за сильного ветра главную елку Петербурга на Дворцовой площади укрепили. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

От сильных порывов дерево раскачивает, потому – укрепляем основу конструкции, чтобы она могла выдерживать даже самые серьезные нагрузки. Также к ели крепят дополнительные тросы, которые фиксируют ее с двух сторон, предотвращая наклон. Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Кроме того, пока стихия бушует, близкий доступ к елке ограничен. Любоваться новогодним деревом все так же можно, однако чуть поодаль.

Мы в первую очередь заботимся о вашей безопасности и, конечно, ждем всех на Дворцовой площади. Чтобы ВМЕСТЕ встретить Новый год в самом сердце Петербурга! Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что петербургскую дамбу открыли после угрозы наводнения.

Видео: Telegram / Пиотровский Online