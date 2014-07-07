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Главную елку Петербурга на Дворцовой укрепили из-за сильного ветра

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Кроме того, пока стихия бушует, близкий доступ к елке ограничен.

Из-за сильного ветра главную елку Петербурга на Дворцовой площади укрепили. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский. 

От сильных порывов дерево раскачивает, потому – укрепляем основу конструкции, чтобы она могла выдерживать даже самые серьезные нагрузки. Также к ели крепят дополнительные тросы, которые фиксируют ее с двух сторон, предотвращая наклон. 

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга 

Кроме того, пока стихия бушует, близкий доступ к елке ограничен. Любоваться новогодним деревом все так же можно, однако чуть поодаль. 

Мы в первую очередь заботимся о вашей безопасности и, конечно, ждем всех на Дворцовой площади. Чтобы ВМЕСТЕ встретить Новый год в самом сердце Петербурга! 

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургскую дамбу открыли после угрозы наводнения. 

Видео: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: дворцовая площадь, сильный ветер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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