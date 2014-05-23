Движение троллейбусов по Кондратьевскому проспекту закроют до 13 октября

Ограничения вступят в силу в связи с ремонтными работами на коммунальных сетях.

С 4 по 13 октября в Санкт-Петербурге, начиная с 5:00, проезд троллейбусов по участку Кондратьевского проспекта, расположенного рядом с проспектом Маршала Блюхера, будет ограничен в связи с ремонтными работами на коммунальных сетях. Об этом сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу СПб ГУП "Горэлектротранс".

Изменения затронут следующие маршруты:

Троллейбус №8: движение прекращено.

Троллейбус №18: работает по стандартному маршруту.

Троллейбус №38: отправляется от конечной остановки "Светлановский проспект", далее следует по проспекту Мечникова, Пискарёвскому проспекту, проспекту Металлистов и Апрельской улице до конечной точки "ул. Маршала Тухачевского".

В выходные дни (4, 5, 11 и 12 октября):

Троллейбус №8: движется по привычному маршруту на транспорте с увеличенным запасом автономного хода.

Троллейбус №38: также следует обычным путем на автобусах с улучшенными характеристиками автономного хода.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)