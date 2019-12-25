На петербургской дамбе закроют затвор судопропускного сооружения 30 октября

Проверка согласована со службой капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург" и продлится с 9:00 до 18:00.

В Петербурге 30 октября закроют затвор судопропускного сооружения С-2 для проведения испытаний. Соответствующую информацию распространила Дирекция комплекса защитных сооружений (КЗС) города.

Подъём заслонки шлюза пройдёт в режиме "закрыт" с целью тестирования механизмов управления и гидравлического оборудования конструкции. Проверка согласована со службой капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург" и продлится с 9:00 до 18:00. На указанный промежуток времени перемещение судов временно прекратится.

Мост судопропускного сооружения С-2 во время испытаний останется открытым для проезда транспорта.

Ранее мы сообщили о том, что петербургскую дамбу закрывали для судов 29 сентября на плановый ремонт.

Фото: Telegram / Официальный канал ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России" (Дамба Санкт-Петербурга)