На петербургской дамбе закрыли движение по двум полосам

До 18:00 5-го февраля на внутреннем кольце КАД на петербургской дамбе перекроют две полосы для движения. Об этом сообщила пресс-служба "Комплекса защитных сооружений".
С 09:30 на участке проводятся технологические работы. Правая и средняя полосы будут временно закрыты.
Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств следить за дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.
Фото: Instagram / @dambaspb_kzs
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