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На петербургской дамбе закрыли движение по двум полосам
Сегодня, 13:34
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nadezhda_sib

На петербургской дамбе закрыли движение по двум полосам

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На трассе проводятся плановые технологические работы.

До 18:00 5-го февраля на внутреннем кольце КАД на петербургской дамбе перекроют две полосы для движения. Об этом сообщила пресс-служба "Комплекса защитных сооружений".

С 09:30 на участке проводятся технологические работы. Правая и средняя полосы будут временно закрыты. 

Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств следить за дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.

Фото: Instagram / @dambaspb_kzs

Теги: дамба, комплекс защитных сооружений
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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