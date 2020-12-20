На петербургской дамбе закрыли движение по двум полосам

На трассе проводятся плановые технологические работы.

До 18:00 5-го февраля на внутреннем кольце КАД на петербургской дамбе перекроют две полосы для движения. Об этом сообщила пресс-служба "Комплекса защитных сооружений".

С 09:30 на участке проводятся технологические работы. Правая и средняя полосы будут временно закрыты.

Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств следить за дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.

Фото: Instagram / @dambaspb_kzs