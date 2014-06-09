Впервые за 6 лет в Петербурге закрылся дилерский центр LADA

Подобный случай стал первым с момента закрытия представительства на Дальневосточном проспекте в 2019 году, после чего количество дилерских центров в городе уменьшилось до десяти.

Впервые за последние шесть лет автосалон LADA прекратил свою работу на территории Петербурга. Речь идет о дилерском центре, расположенном в Красногвардейском районе. Количество официальных салонов российского автомобильного бренда сократилось до12-ти, учитывая закрытие центра на проспекте Косыгина, доля продаж которого составляла 7% от общих объемов реализованных автомобилей в северной столице, сообщает Telegram-канал AutoRun SPb.

Несмотря на уменьшение числа официальных дилеров, автомобили LADA остаются востребованными в Петербурге: марка стабильно удерживает вторую строчку по уровню продаж. Только за прошедшие девять месяцев в городе зарегистрирована продажа 6479 новых автомобилей Lada.

Закрытие салона также имеет последствия для бренда XCITE, лишившегося одного официального представителя. Примечательно, что это первый случай прекращения работы дилерского центра данной марки в культурной столице России.

Фото: Telegram / Поладим с LADA (носит иллюстративный характер)