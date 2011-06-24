Аналитики подсчитали, как быстро продаются иномарки с пробегом в Петербурге

Средний возраст представленных на рынке автомобилей в данном ценовом диапазоне составляет чуть более десяти лет, а среднестатистический пробег достигает примерно 160 тыс. км.

Эксперты онлайн-платформы Авто.ру проанализировали ситуацию на вторичном автомобильном рынке Москвы и выявили наиболее востребованные модели автомобилей стоимостью от 1 до 3 млн рублей в третьем квартале текущего года. Средний уровень цен постепенно приближается к показателям двухлетней давности.

Количество выставленных на продажу автомобилей выросло на 44% по сравнению с прошлым годом. Структура предпочтений покупателей осталась прежней: доля европейских, японских и корейских марок стабильно держится на отметке 86%. Китайские автомобили незначительно укрепили свои позиции, поднявшись с 2% до 3%.

Средний возраст представленных на рынке автомобилей в данном ценовом диапазоне составляет чуть более десяти лет, а среднестатистический пробег достигает примерно 160 тыс. км. Для сравнения, год назад машины были моложе на полгода и имели меньший пробег — порядка 150 тысяч километров. Наиболее привлекательными брендами для столичных автолюбителей остаются Kia, Hyundai, Volkswagen, Toyota и Nissan.

Среди конкретных моделей лидирует пятипоколенный Volkswagen Polo, второе место занимает Kia Rio, далее идут кроссовер Volkswagen Tiguan, отечественный седан Lada Vesta и компактный внедорожник Renault Duster.

Ранее мы сообщили о том, что за 9 месяцев в Петербурге зафиксировано 740 тыс. нарушений правил стоянки.

Фото: Pxhere