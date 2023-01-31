За 9 месяцев в Петербурге зафиксировано 740 тыс. нарушений правил стоянки

Из них 67,9 тыс. машин эвакуировали на штрафстоянки, а 656,8 тыс. автовладельцев оштрафованы за неправильное использование платных парковок.

За 9 месяцев 2025 года выявлены почти 740 тыс. нарушений правил остановки и стоянки в Петербурге. Из них 67,9 тыс. машин эвакуировали на штрафстоянки, а 656,8 тыс. автовладельцев оштрафованы за неправильное использование платных парковок, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга.

Специалисты Городского центра управления парковками обнаружили 12,4 тыс. автомобилей с загрязнёнными или скрытыми регистрационными номерами, 12,4 тыс. машин со снятыми госномерами и более 1 тыс. случаев парковки на местах для инвалидов лицами, не имеющими права ими пользоваться.

Все собранные данные переданы в ГИБДД для дальнейших разбирательств. Проведено свыше 5,5 тыс. бесед с водителями и разъяснительных мероприятий.

Более 3,7 тыс. сигналов о нарушениях поступивших от горожан через сайт комтранса рассмотрены индивидуально, приняты соответствующие меры.

Штраф за нарушение правил остановки и стоянки под знаком запрета составляет 4,5 тыс. рублей, за неоплаченную парковку — 3 тыс. рублей. Неуплата штрафа вовремя приведет к удвоению суммы или иным видам административной ответственности.

Узнать подробности о штрафах и процедуре их оспаривания можно на специальном разделе сайта Комитета по транспорту. Сообщить о нарушении правил парковки можно через форму на портале.

Ранее мы сообщили о том, что объем автокредитов в Петербурге рухнул на 25%.

Фото: Piter.TV